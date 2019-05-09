Eren Erdem'den sesli mesaj

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etme kararıyla mazbatası elinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için ailesi aracılığıyla sesli bir mesaj yayımladı. Erdem'in Twitter hesabından "Dostlarım merhaba; Özlediniz mi beni? Sizlere sesleniyorum, dinleyin ve 23 Haziran’da yeniden İstanbul’a baharı getirelim. Söz mü? #HerŞeyÇokGüzelOlacak" ifadeleriyle paylaşılan sesli mesajı şöyle:

"Her şey çok güzel olacak, kimse umudunu kaybetmesin. Umut bizim en güçlü yakıtımızdır. Geleceği umutla, inançla, kararlılıkla inşa edeceğiz. Hep beraber, hep beraber bu ülkeye demokrasiyi ve omuz omuza, kardeşçe, hiç birbirimizi dışlamadan, hepimizin kardeş olduğu kardeş Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için çalışmaya, gayret etmeye, mücadele etmeye devam diyorum ve hepinizi selamlıyorum."