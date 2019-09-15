Borçkalılar Tebliğ Cemaati’ni kovdu: “Burada şeriat propagandası yaptırmayacağız”

Artvin Borçka’da şeriat propagandası yapan Tebliğ Cemaati üyeleri, yurttaşlar tarafından kentten kovuldu.



Sendika.Org’ta yer alan habere göre,Tebliğ Cemaati’nden olduklarını söyleyip Afganistan, Pakistan ve Hindistan’dan geldiklerini belirten 15-20 kişilik sarıklı cübbeli grup bazı esnafların da desteğiyle bir süredir kentte bulunuyor.



Dün Borçka çarşısında Tebliğ Cemaati üyelerine tepki gösteren yurttaşlar hiçbir tarikat ve cemaatin şeriat propagandası yapmasına izin vermeyeceklerini belirtti.



Olaya ilişkin görüntülerde, yurttaşların “Gidin, bir daha da gelmeyin”, “Burada size şeriat propagandası yaptırmayacağız” dediği duyuluyor. Yurttaşların tepkisinin ardından Tebliğ Cemaati üyelerinin Borçka’yı terk ettikleri belirtildi.