Bülent Turan'dan itiraf gibi açıklama: Erdoğan'sız bir hiçiz

Habertürk televizyonunda Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Halkımız bize 'Erdoğan'la olun' diye oy verdi. Ben biliyorum ki Erdoğan'sız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan'la yürürsek kıymetimiz var. Bizim vekillerimizin hepsi de aynı kanaatte." dedi.

Turan'ın AKP kurucularından Bülent Arınç hakkındaki değerlendirmesi ise şu şekilde:

"Arınç'ın son dönemde çıkışları oldu tasvip etmiyorum. Ben üzüldüm. Keşke olmasaydı. Ahmet Türk meseleleri ile görüşüm değişmedi. Çanakkale'de muazzam işler yaptık. Benim için halk kıymetlidir. "