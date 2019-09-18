İmamoğlu o anı böyle anlattı

Süleyman Soylu'nun "Pejmürde ederiz" cümlesinin sorulduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Umarım herkes yaptığı görevin bilincinde ve o alanı en iyi şekilde temsil etme bilinciye hareket eder. Bazı şeyler geçmişte kaldı" diye açıklamada bulundu.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı Haber Global yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'pejmürde ederiz' ifadesi üzerine gelen soruya, "Umarım herkes yaptığı görevin bilincinde ve o alanı en iyi şekilde temsil etme bilinciyle hareket eder. Bazı şeyler geçmişte kaldı. Bu tarz olumsuz, kötü cümleleri duyarken söyledim. Kötü söz sahibinindir, ben de iyi şeyler söylemek için yola çıktım" şeklinde yanıt verdi.



SOYLU'YLA TOKALAŞTIĞI ANI BÖYLE ANLATTI



Süleyman Soylu ile Adnan Menderes'i anma töreninde yaşadıklarına da değinen İmamoğlu, "Bugün rahmetli Menderes'i anma töreninde konuştuk İçişleri Bakanı'yla. 'Nasılsınız?' dedi. Bugün sıcak bir merhabamız vardı."