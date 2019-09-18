Erdoğan açıkladı! Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada lisans öğrencilerinin aldığı 500 liralık bursun artacağını duyurdu.



"Kredi ve burslara zam gelecek"

Kredi ve burs olarak lisans öğrencilerine aylık 500 lira ödendiğini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek" diye konuştu.



KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.