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Ellerinde anayasa ile gözaltına alındılar

AKP Ankara İl Başkanlığı önünde eylem yapmak isteyen Cemal Yıldırım'ın eylemine 3. gününde, EHP Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural da katıldı. Ellerinde anayasa kitapçıklarıyla AKP Ankara İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmak isteyen Yıldırım ve Kural'ın beraberinde 2 kişi daha gözaltına alındı.

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 2 GÜNDÜR GÖZALTINA ALINIYORDU

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen Cemal Yıldırım, Pazartesi gününden itibaren beş gün süreyle AKP Ankara İl Binası önünde 1 saatlik oturma eylemi yapacağını duyurmuştu.Yıldırım 2 gündür AKP İl Başkanlığı önüne gider gitmez gözaltına alınıyordu.

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 ELLERİNDE ANAYASA İLE GÖZALTINA ALINDILAR

Bugün eyleme katılan Emekçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural ve eyleminin 3. gününde olan Cemal Yıldırım ellerinde anayasa ile geldiler. Eylem yapmanın anayasal haklarını söylediler ancak polis diğer iki günde de olduğu gibi eylem yapılmasını engelledi.

Cemal Yıldırım, EHP Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural ve beraberlerindeki Emine Uyanık, Melek Çetinkaya gözaltına alındı.[Haber görseli]

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cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2019 Çarşamba, 14:08

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