Tuzla'daki patlama anı kamerada

İstanbul Tuzla'daki yangında meydana gelen ve 3 itfaiye erinin yaralandığı patlama anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde içi kimyasal maddelerle dolu olan tankerler metrelerce havaya yükseliyor.



İstanbul Tuzla'da, sabah saatlerinde Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi'nin 53 araç 147 personelle olaya müdahale etmesinin ardından, yangın kısmen kontrol altına alındı. Son dakika gelişmesine göre yangın söndürme çalışmaları esnasında fabrikada bir patlama meydana gelirken ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi. Patlama anı kameralar tarafından kaydedildi.



TANKERLER HAVAYA UÇTU

Bölgeden gelen bilgilere göre içi kimyasal maddelerle dolu olan tankerler patlamanın ardından havaya savruldu. Savrulan tankerlerden birisi itfaiye aracının üstüne düşerken diğeri boş araziye savruldu.