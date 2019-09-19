‘Uçamaz’ denilen THK uçakları Teknofest'te

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının uçamaz durumda olduğu ve bu nedenle orman yangını için kullanılamadığı iddiasının ardından, THK filosundaki yangın söndürme uçakları Teknofest'te gösteri uçuşu yaptı.