‘Uçamaz’ denilen THK uçakları Teknofest'te

THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçakları Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (Teknofest) bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak denizden 5.5 ton su alıp, pist kenarında belirlenen alana suyu boşaltan yangın söndürme uçağı, gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.
MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, söz konusu görüntüleri Twitter’dan paylaşarak “Uçamaz denilen, kuşların motoruna yuva yaptığı THK uçağı Teknofest’te yangın söndürme şovu yaptı” diye yazdı.
CHP’li vekil Murat Bakan ise “İzmir'de ormanlarımız cayır cayır yanarken Tarım Bakanı'nın 'hurda', 'motoru yok', 'uçamaz' dediği THK uçağı, damadın Teknofest'inde uçuyor ve 5,5 ton suyu işaretlenen alana saatte 200 km hızla bırakıyor” diyerek tepki gösterdi.
Uçamaz denilen, kuşların motoruna yuva yaptığı THK uçağı Teknofest de yangın söndürme şovu yaptı.— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) September 18, 2019
Vizontele filmine benzetmişti bakan.
Konu Zübük filmiyle alakalı anlaşılan. pic.twitter.com/p4F1BBJzMs
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