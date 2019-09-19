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‘Uçamaz’ denilen THK uçakları Teknofest'te

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının uçamaz durumda olduğu ve bu nedenle orman yangını için kullanılamadığı iddiasının ardından, THK filosundaki yangın söndürme uçakları Teknofest'te gösteri uçuşu yaptı.

THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçakları Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (Teknofest) bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.


Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak denizden 5.5 ton su alıp, pist kenarında belirlenen alana suyu boşaltan yangın söndürme uçağı, gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.

 

MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, söz konusu görüntüleri Twitter’dan paylaşarak “Uçamaz denilen, kuşların motoruna yuva yaptığı THK uçağı Teknofest’te yangın söndürme şovu yaptı” diye yazdı.


CHP’li vekil Murat Bakan ise “İzmir'de ormanlarımız cayır cayır yanarken Tarım Bakanı'nın 'hurda', 'motoru yok', 'uçamaz' dediği THK uçağı, damadın Teknofest'inde uçuyor ve 5,5 ton suyu işaretlenen alana saatte 200 km hızla bırakıyor” diyerek tepki gösterdi.

 

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cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2019 Perşembe, 12:35

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