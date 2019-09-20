E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Yağmur nedeniyle kayganlaşan E-5 karayolu Kozyatağı mevkisinde 6 araç birbirine girdi. Araçlarda yaralanan olmazken karayolunun Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi.



İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Yağmurun başladığı ilk dakikalarda hafif yağış nedeniyle yollarda kayganlaşma meydana geldi. E-5 karayolu üzerinde seyreden bir otomobilin kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlaması sonucu, toplam 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken olay yerine gelen trafik polisi güvenlik önlemleri aldı. Kazanın yaşandığı noktadan başlamak üzere E-5 karayolu Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi.



Kazaya karışan sürücülerden biri, "Beyaz araç frene basıp önümüze dönünce, hepimiz birbirimize çarptık. Normal trafik akışı 50-60 kilometre hızındaydı. 6 araç karıştı. Ama çok şükür yaralanan yok” diye konuştu.