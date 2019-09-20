Korkutan kimyasal yağmur iddiası sonrası yurttaşlardan ilk tepki



İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın sonrasında İstanbul ve Kocaeli AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı. Öte yandan Kocaeli'nde bulunan bir elektrik şirketi dün iş güvenliği uzmanı aracılığıyla bölgedeki yağışın tehlikeli olabileceğini ve çalışanların dışarıda bulunmamaları gerektiğini söylemişti.