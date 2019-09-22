Erdoğan'ın kullandığı aracın direksiyonu sosyal medyanın gündeminde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.



Yetkililerden araca ilişkin bilgiler alan Erdoğan, daha sonra sürücü koltuğuna geçti. İncelemesini araç içerisinden sürdüren Erdoğan, bir süre aracı kullandı, sonrasında da aracı imzaladı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği videoda Erdoğan'ın direksiyonu sürekli sola doğru çevirmesine rağmen aracın yön değiştirmemesi gündem oldu. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının 'yoksa simülasyon mu?' yorumlarına sebep oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARABAMIZI GÖRDÜ, İNCELEDİ..."

Araca ismini Erdoğan'ın vermesini istediklerini ifade eden BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız, arabamızı gördü, inceledi. Aracı 5-6 dakika kadar kendisi sürdü ve beğendiğini söyledi. Motorunu çok sesli buldu, 'Motorunun sesini kısın' dedi. Kendisi için bir daha yalıtımla ilgileneceğiz. Kendisine aracın ismi ne olsun diye sorduğumuzda Süleyman Beye (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) bıraktı önce topu. Biz de ismi kendisinden beklediğimizi söyledik. 'Siz ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz isimleri Osmanlı'dan gidiyoruz, sizin için de uygunsa Tulga ismini koyalım dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayı aldık. Teşekkür etti bize, 'Elinize sağlık, devamını bekliyoruz' dedi. Biz de inşallah devamını yapacağız."



Öztürk, Tulga'nın, askerlerin korunmak için kafalarına taktıkları miğfer anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu da zırhlı bir araç ve askeri korumak için yapılmış. O yüzden Tulga ismini tercih ettik" diye konuştu.

Aracın toplamda 7 versiyonunu yapacaklarını dile getiren Öztürk, ocak ayına kadar bu versiyonları tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Öztürk, "Büyük bir ihtimalle ocak ayında bir lansmanla bütün araçlarımızı tanıtacağız. Seri üretime pikap için ocakta girmeyi düşünüyoruz ama bir aksilik çıkarsa bu ocak değil belki şubat, mart olur ama o tarihten itibaren seri üretime başlayacağız." bilgisini paylaştı.



İLGİNÇ DİYALOG

Erdoğan, deneme sürüşünde araca bindikten sonra aracın camını açmak istedi. Erdoğan araçtaki yetkiliye "Cam nereden açılıyor?" diye sordu. Yetkili ise Erdoğan'a camın o kadar açıldığını söyledi.