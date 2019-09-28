Saldırıya uğrayan Mücahit Avcı Cumhuriyet’e konuştu: Hala tehdit ediliyorum

Yaptığı paylaşım sonrasında MHP’li birçok yönetici ve üye tarafından sistematik olarak tehdit edildiğini söyleyen Avcı, “Hala tehdit ediliyorum. Yapılan saldırının nedeni, ülkeyi içten karıştırmaya yönelik bir teşebbüs. Neye hizmet ettiğini biliyorum. CHP’li kitlelerini sokağa çekip bir kavga ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar karşısında sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz ve hukuki süreci devam ettireceğiz” dedi.

CHP’de danışmanlık yapan Mücahit Avcı, 24 Eylül Perşembe günü, Şişli’de bir grup Ülkü Ocakları mensubunun saldırısına uğradı. Devlet Bahçeli'nin, düştüğü bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı için 12 gündür MHP’li parti yöneticilerinden tehditler aldığını bunun sonucunda da saldırıya uğradığını anlatan Avcı, “Saldırganlar ülkü ocaklarından. Elimde bir video var. Bana saldırdıktan sonra biri ülkücü işareti yapıyor. Biri de ‘Reise, Tayyip Erdoğan’a küfür edemeyeceksiniz’ diyor. Bu kişilerin 12 gündür beni sürekli tehdit ediyorlardı. Bu tehditlerin geneli de MHP’nin üst düzey yöneticilerinden, il yöneticilerinden ve ilçe başkanlarından geldi. Hepsini Savcılığa şikayet ettik” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Kendisine saldıranların gözaltına alınıp serbest bırakılmasına tepki gösteren Mücahit Avcı, “Bana 6 kişi saldırdı. Tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Bunlar da çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunun akabinde bu videoları dün gece dolaşıma soktular. Mahkemeden de serbest kaldıkları için bunu yaparak korku salmaya çalışıyorlar. Hala tehdit mesajları almaya devam ediyorum. Serbest bırakılmaları birileri tarafından korundukları anlamını taşıyor. Çünkü bunlar iki gün boyunca beni takip etmişler. Ortada organize bir suç şebekesi olduğu belli. Savcı konuyu basit yaralama olarak ele almış. Benim gözümde bu bir suç örgütünün planlı adam öldürmeye teşebbüsüdür. Birileri tarafından korunsalar da hukuki süreci devam ettireceğiz” diye konuştu.

Sağlık durumunun daha iyi olduğunu söyleyen Avcı, “Yapılan saldırının nedeni, ülkeyi içten karıştırmaya yönelik bir teşebbüs. Neye hizmet ettiğini biliyorum. CHP’li kitlelerini sokağa çekip bir kavga ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar karşısında sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz ve hukuki süreci devam ettireceğiz. Onlara boyun eğmeyiz” ifadelerini kullandı.