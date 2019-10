İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Her HDP’li PKK’li değildir

CHP’nin HDP ile yol yürümesi halinde millet ittifakını sonlandıracakları açıklamasıyla konuşulan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Medyascope TV’de konuk olduğu Ruşen Çakır’a “HDP eşittir PKK diyemem” dedi.

Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamaları şöyle:

Ben popülizme kurban vermeyeyim, memleket yöneteceğiz. 6 milyon oy aldı HDP. Tayyip Bey seçim sathında, seçim sonrasına göre daha nobrandır. HDP eşittir PKK cümleleri kuruldu Meclis’te. Ben o zaman Meclis’te de söyledim. HDP eşittir PKK cümlesi devlet yönetme ciddiyetinin kabul edeceği bir cümle değildir.

Her PKK’lı HDP’lidir. Ben buna inanıyorum ama her HDP’li PKK’lı değildir. Devleti yöneten ciddiyet her HDP’liye PKK’lı diyerek bu alanı terörize edemez. Orada PKK’lıların bunun üzerinden sisteme şarj etme alanını tıkar, devlet böyle bir şey ama seçmen profili 6 milyonu bulmuş, çeşitlilik içerisinde ya sana ya onlara sıkışmış seçmen içerisinde bir devletin diyeceği cümle değildir HDP eşittir PKK.