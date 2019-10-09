Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi

Diyarbakır'da bir adamın sokakta kağıt toplayan küçük çocuğa tokat attığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gündeme gelen görüntüler sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak, çocuğa tokat atan kişinin zabıta olmadığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada zabıta olduğu belirtilen kişinin eski belediye çalışanı olduğu açıklandı: "Birtakım sosyal medya hesaplarında Diyarbakır’da, kâğıt toplayan bir çocuğa tokat atan ve zabıta olduğu iddia edilen bir şahsın görüntüsünün paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde toplum yararına çalışma programı kapsamında Büyükşehir Belediyemizde geçici olarak çalıştığı ancak hâli hazırda Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusu kişi hakkında emniyet birimlerimizin tahkikatı başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Küçük çocuğa saldıran adamın görüntüleri, EkşiSözlük'te "diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğu döven adam" başlığı altında tartışıldı.