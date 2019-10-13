İbrahim Çolak, cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu

23'ncüsü düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.



Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen şampiyonada Çolak, Brezilyalı ve Fransız rakiplerini geride bıraktı.



24 yaşındaki cimnastikçi bu sonuçla, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılma hakkı elde etti.



Şampiyonluk sonrası Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Çolak, 'Bu madalyayı şehitlerimize,Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum' dedi.