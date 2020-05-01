Futbol ve korona çıkmazı!

01 Mayıs 2020 Cuma

FIFA ve UEFA sıkıntısı büyük, çözümü zor bir süreç yaşıyor. Dünya futboluna yön veren iki kuruluş şu anda en çok etkilenen toplumsal bir çözümsüzlük içinde. Ortaya çıkan gerçek, korona karşısında zor ve çaresiz kalan kulüplerin durumudur. Dünya "iflas etmiştir" bana göre! Endüstriyel futbol savurganlığı belki bazı futbolculara ve aracılara çok kazandırdı ama sunulan futbol, izleyici tarafından kısmen canlı ve çoğu kez de "yayıncı kuruluşların güdümünde" sadece vakit çalmak adına kullanıldı! Hatta bazı ülkeler yeni futbol düzeninde kendi eğitimleri ve tarama ile buldukları gençleri yıldız yapmak zorunda kaldılar! İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda bu gerçeği ile karşımızda.

Biz şu anda korona nedeniyle enfekte olan 205 ülke arasında 12. sıradayız. Virüs pozitiflerde 7. sıradaki yerimiz uzun süre devam edebilir. En son aldığımız bilgiye göre Almanya mayısın ikinci yarısında ligi başlatacak. Siyasetçilerin "Futbol başlamadan normale dönemeyiz" taleplerine karşın, Bundesliga Başkanı "İsteksiz olsak da ekonomiyi başka türlü canlandıramayız!" diyor.

İngiltere'de futbol, Premier şirket. Büyük yatırımcıların olması nedeniyle futbolcular sendikası ile anlaşıp ligi başlatmak istiyor. Hollanda ve Belçika aynı nedenlerle beklemede! İtalya'da büyük kulüpler pahalı kadrolar nedeniyle siyasilere karşı zordalar.

Gerçekten çok zor bir durum var. Ortalık toz duman. Dünyanın geçirdiği bu evrede bizdeki durumda karışık ve zor! 12 Mayıs'ta liglerin başlama ihtimali konuşuluyor.

Ben iki nedenle olayın saha gerçeğine takıldığım konuyu aydınlatmak isterim! Hiçbir futbolcu sahada boş tribünlere, iddiası olmayan bir zorunluluk içinde sosyo-psikolojik anlamda motive olamadığı bir karşılaşmada organizmasına kazanma arzusunu öne çıkartıp oynayamaz! Futbol gerçeği beklenen performansını yansıtamaz! Bir başka önemli gerçek de "sosyal mesafe" ile oynama şansımız yoktur! Yani en asgaride maskeli bir futbolcu(!) iki metre mesafe ile rakibiyle topu kazanma icadı içinde bir teknik beceri uzmanı olamaz. Ayrıca antrenmanlar özel koruma ve yaratıcılıkla futbolcuya yeterli, koruyucu olamaz! Sahada formalite maçı gibi bir durum "tekaütler" ligi şeklinde ciddiyetsiz gerçekleşir. Mutlak gerçeklik korona kalesine gol atıp onu bu işten ve hayatımızdan elemekte yatar!

Öteki sorun da bu şartların içindeki futbolun getireceği endüstriyel ekonomik tablodur. Hangi anlamda ve nasıl milyon Avroları bulan bir bütçe üretilebili? Seyirci olamaz, yayın ilgi görmez ve kulüpler masrafı karşılayamaz, futbolcular ödemelerini alamazlarsa küçük kıyamet kopmaz mı?

Öncelikle yeniden günün dünyasının gerçeğine dönüp bu konuda kulüpler ve uluslararası yetkili kuruluşlar tüm olarak ekonomiyi gözden geçirmek ve yapabileceklerini ve parasal gerçeklerini yeniden masaya yatırıp muhatapları ile anlaşmaları şarttır.

Bu anlamda bildiğim kadarıyla FIFA mali bakımdan tarihin en güçlü döneminde parasal anlamda araya girip yardımcı olmalıdır. Yapmazlarsa adı "Çeyrek Profesyonel Korona Ligi"nin yöneteni olurlar!