11 Mart 2020 Çarşamba

Liglerimizin özelliği var. Her sonuç mutlaka hakem kararlarıyla ekrana taşınıyor ve program oluyor. Bu bir algı sistemi gibi! Hangi takımın yandaşı veya karşıtı olursanız olun mutlaka sahadaki gerçekleri yaşayan futbolcuların büyük bir baskı altında oynadıkları, özellikle teknik adamların sahipsiz kaldıkları, hatta kimilerinin kollandıklarını ifade eden yok. En önemlisi de izlediğiniz maçla yorumların ve teknik adamların karşılaşma sonu açıklamaları doyurucu olmuyor. Oysa hızla futbol kalkınması içinde olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerde yeniden yapılanmanın farkında değiliz!

Paralarımızı yaşlı oyunculara yatıran aracıların reklamlarına teslim olan, futboldan uzak, yapıyı bilmeyen yönetim tarzları sonucu geleneksel futbol sevgimiz ve izleme saflığımız, sonradan ortaya çıkıp sözleriyle beyin yıkamaya çalışan yorumlar kimi başarıları da yok kabul ettiriyor! Kendi gençlerimizin bunu aşması yolunda eğitim ve bilinçlenme ortamı yok!

Ligimizi bıçağın sırtında büyük kitlelerin değil belki de az sayıda desteklenen “büyük” kulüp yapılarının başarısıyla konuşulurken daha önceleri o kulüplerde görev alan efsaneler de dışlanıyor!

Hakem camiası ve teknik adamların dernekleri suskun! Sahadaki çok net bazı pozisyonların VAR’a giden başvurularla onaylanma desteği tuhaf! Ve en önemlisi aynı teknik adamların başarısız oldukları kulüplerden ayrılır ayrılmaz başka kulüplerde anında görev değişimi sağlıklı değil. Bu beceri ve yeni dengelerin zorlama sosyolojisiyle futbol kime emanet? Başarılı olanları nasıl tespit edeceğiz? Bu dengelerin sağlanmasını kim sağlayacak?