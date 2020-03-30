Virüs, af ve mutasyon!..

30 Mart 2020 Pazartesi

Koronavirüs günlerinde iktidar “Adalet Reformu Paketi”ni gündeme getirdi. Bu hafta içerisinde adına “reform” denilen paketin Meclis’e gelmesi bekleniyor. Muhalefet dahil herkesin kafasında soru işaretleri var. Hazırlıklardan anlaşılıyor ki kamuoyunun beklentileriyle AKP ve ittifak ortağı MHP’nin beklentileri birbirinden farklı!..

AKP kanadı taslak çalışmalarında “çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak” değişiklik planlıyordu. Tepkiler üzerine geri adım atıldığı dillendirilse de barolarda, STK’lerde endişeli bekleyiş sürüyor.

AKP, ittifak ortağı MHP’nin istediği örgütlü suçlarla ilgili ise farklı bir yöntem uyguluyor. İnfaz indirimi dışında tutulan bu suçlar, bir defaya özgü 3 yıllık denetimli serbestlik kapsamına alınıyor. Böylece cezasının bitmesine 3 yıl kalanlar tahliye edilecek. Tüm bu gelişmeler üzerine Türkiye Barolar Birliği ve 78 baro TBMM’ye şu çağrıyı yaptı:

“Ülkemiz virüs salgını ile topyekûn mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşünüyoruz. Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz. Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz. Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak, çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz.”

İktidarın bu önemli uyarıyı dikkate alması gerekiyor. Kamuoyunun beklentisi, yazarımız Barış Terkoğlu ile birlikte gazeteci ve yazarların, tutuklu politikacıların, bebekli ve çocuklu annelerin, ağır hastaların tahliyesi. “Virüs affı” toplumun büyük kesiminin beklentisini karşılasın; mutasyona uğrayarak toplumu bölmesin, ayrıştırmasın!..

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