Paragöz ve hain bir mutant

12 Mart 2020 Perşembe

Metroda, 12 Mart 1971 faşist darbesini düşünerek gazeteye gidiyordum ki, yanımdan bir ses duydum:

“Size hayranım hocam, size sarılmak, sizi öpmek istiyorum!”

Müthiş güzel, başının etrafında, Hıristiyan azizlerinin resimlerinde gördüğümüz türden, göz kamaştıran hale* olan bir androjen*!

Kendisine hayretle baktığımı görünce:

“İsterseniz kadın, isterseniz erkek olurum” dedi ve mısır püskülü gibi olan sapsarı uzun saçlarını savurarak “Saçlarımın rengini beğenmediyseniz, onları da değiştirebilirim” diyerek devam etti ve bir anda simsiyah saçlı oldu.

Üzerinde vücudunun bütün hatlarını gösteren, 19 numaralı dar, lasteks bir forma vardı.

Şaşkınlıkla, “Siz kimsiniz?” dedim.

“Amaan hocam, tanımadınız mı? Ben Covid-19. Herkes benden bahsediyor ama çok tehlikeli olduğum için sizin ülkede varlığımı bir türlü kabul edemediler” dedi.

“Peki, şimdi neden buradasınız” diye sordum.

“Benim için, IMF 50 milyar dolar, Dünya Bankası 12 milyar dolar para ayırmış. Bu paraları duyunca İstanbul’da bir görüneyim dedim” dedi.

“Bu kadar paragöz olmak ayıp değil mi” diye azarladım, ama sonra aklım başıma geldi ve sordum:

“Yahu siz bir virüs değil misiniz, nasıl böyle insan kılığına büründünüz, mikroskop altında bile sizi görmek zordur?”

Şuh bir kahkaha atarak yanıt verdi:

“Ayol hocam çok âlemsiniz, X-Men filmlerini de mi izlemediniz? Hani mutantların başrollerde olduğu filmler. İşte ben de sürekli mutasyon geçiriyor ve kılıktan kılığa giriyorum. Doğayı o denli tahrip ettiniz, genetikle o denli oynadınız ki ben de insana dönüştüm.

O nedenle benimle baş etmek biraz zordur. Zaten de çok masraflı biriyim. İtalya 10 milyar Avro, Japonya 6.6 milyar dolar veriyor. Daha şimdiden dünya ihracatında 50 milyar dolara mal oldum.”

***

Şaşkınlığım geçtikten sonra, hemen röportaja başladım:

“Ülkemizi nasıl buldunuz?”

“Lokuma, şiş kebaba ve göbek dansına bayıldım. Özellikle sığınmacı kamplarını, sınır boylarındaki yaşam koşullarını, kanalizasyon şebekesi olmayan tatil yörelerini ve sizin gecekondu dediğiniz bazı varoş bölgelerini çok sevdim.”

“Sizin katil olduğunuzu, sevdiğiniz insanın içine girip onu öldürdüğünüzü söylüyorlar?”

“Siz hiç korkmayın hocam. Bakın Cumhurbaşkanınız ne demiş: ‘Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir’. Zaten biliyorum siz, başınızda bu iktidar varken, depremden, AIDS’ten, su baskınlarından filan da korkmazsınız.”

“Bizim çok değerli politikacılarımız ve doktorlarımız var. Sizin ‘dud bekmezi’nden ve ‘kelle paça’dan hoşlanmadığınızı, bunları yiyip içenlerin yanına pek gelmediğinizi söylüyorlar?”

“Yok hocam, yok, tamamen yalan. Bilakis ben bunları yiyip içenleri pek severim. Derhal koyunlarına girer onlarla bütünleşirim.”

“Peki, beni nereden tanıyorsunuz? Hayranım olduğunuzu söylediniz de!”

“Hocam bende beni sevmeyenlere karşı hayranlık duymak gibi bir hastalık var. Sizin doğayı korumaktan, temizlikten yana olduğunuzu, küresel ısınmaya karşı çıktığınızı, yani benim yaşam koşullarımı tahrip etmeye çalıştığınızı biliyorum. O nedenle size sarılmayı, sizi öpmeyi istiyorum; hani belki bütünleşiriz de sizi de kendi dünyama taşıyıveririm.”

“Bana bakın Covid-19 hanımefendi/beyefendi, siz galiba beni aldatmaya çalışıyorsunuz. Ben aldatanlardan ve aldatılanlardan çok çektim. Cumhurbaşkanımız ne dediydi: ‘Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir’. Siz Cumhurbaşkanımızdan daha mı güçlü olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Şimdi ihbar ederim, savcılar sizi derhal Cumhurbaşkanına hakaretten Silivri’ye, zindana atıverirler. Lütfen kendinize gelin ve benim yakamı bırakın!”

***

Söyleşinin tam bu noktasında hem çok korkmuştum hem de metro zaten ineceğim durağa gelmişti...

Hemen kendimi dışarı attım ve beni bekleyen Orthomiyxoviridae ailesi ve Beta Hemolitik Streptokok, Mycobacterium Tuberculosis, Yersinia Pestis gibi dostlarımın kollarında güvene kavuştum.

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* Hale: Korona, Corona,

Gökcisimlerinin çevresinde görülen ışık halkası. Hıristiyanlıkta dini resimlerde kutsal kabul edilen azizlerin başlarının etrafına nurlu olduklarını belirtmek için çizilen ışık halkası.

** Androjen: Kadın ve erkeğin, her iki cinsin de olumlu özelliklerine sahip bir insan türü.