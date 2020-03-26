Çıplak kral: ABD

26 Mart 2020 Perşembe

Nedir kapitalizm?

Biz anlatmayalım, emperyalist - kapitalist ABD’nin petrol eyaletinin vali yardımcısı anlatsın…

Fox News kanalına çıkan Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, “Yaşlılar, kamu sağlığı önlemleri için harcanan paranın ABD ekonomisine zarar vermesindense ölmeyi tercih eder” dedi. (T24, 24.3.2020)

Yani kapitalizm, “kamu sağlığına para harcamaktansa, insanların ölmesini isteyen” sistemdir!

***

Nedir kapitalizm?

Kapitalist dünyanın lider ülkesinin ticaret başkenti New York’un valisi anlatsın…

New York Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimini eleştiriyor sosyal medyadan: “Federal Acil Yönetim Ajansı, 4 bin suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 4 bin tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 4 bin suni solunum cihazı gönderiyorsunuz.” (BirGün, 24.3.2020)

Kapitalizm, 26 bin adet solunum cihazı veremeyen ve “ölün” diyebilen sistemdir.

***

Nedir kapitalizm?

En gelişmiş kapitalist ülkenin, en gelişmiş eyaletinin valisi anlatsın…

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, “Eyaletteki 60 bin evsiz koronavirüse yakalanabilir” diyor. (Sputnik, 19.3.2020)

Yani kapitalizm, en gelişmiş merkezinde bile on binlerce insanın evsiz kalabildiği sistemdir. Kapitalizm, parası olmayana “sokakta yaşa” diyen sistemdir.

***

Çok değil, 30 yıl önce SSCB dağılınca, kapitalizmi “tarihin sonu” ilan etmişlerdi; artık başka sistem olmayacaktı…

21. yüzyılı da “Amerikan yüzyılı” ilan etmişlerdi.

Küresel lider ABD, istediği yere savaş açacak, istediği yeri işgal edecek, istediği coğrafyada rejimleri ve sınırları değiştirecekti…

Büyük Ortadoğu Projesi hazırladılar, Orta Asya’ya girdiler, Çin’i kuşatmaya aldılar, boğazları tuttular, denizlerde uçak gemisi dolaştırdılar, uzaydan dünyayı izlemeye aldılar…

Tüm bunlara rağmen ABD’nin hedefinin gerçekleşmeyeceğini 20 yıldır ekranlarda söylüyorum, gazetelerde yazıyorum. En son, meselenin kitabını da yazdım: Amerikan Hegemonyasının Sonu. (Kırmızı Kedi Yayınları’dan çıkan kitap bu hafta 8. baskı yaptı.)

İnsanlığın doğası elbette “vahşi kapitalizme” boyun eğmeyecek, elbette insanlık emperyalizmin talanına dur diyecek…

İnsanlık, elbette insana düşman bir sisteme bir noktada “artık yeter” diyecek…

***

İşte görmeye başladık. Koronavirüs ile birlikte geniş kitleler kapitalizmi, kâr hırsını, özel sağlığı sorgulamaya başladı…

Gidilemeyen tatiller, binilemeyen arabalar, harcanamayan paralar iki maskeyle bir kolonyanın yanında önemsizleşti…

İnsan “önce kâr” değil, “önce insan” demeye başladı…

Elbette bugünden yarına her şey bir anda değişmeyecek ama büyük değişimin başladığı da ortada…

Bakın ABD’nin en önemli dergilerinden The Atlantic’te Anne Applebaum ne yazıyor: “Kendini uzun süredir en iyi, en etkili, teknolojik açıdan en gelişmiş topluluk olarak gören Amerika’nın çıplak bir kral olduğu kanıtlanmak üzere.” (The Atlantic, 15.3.2020)