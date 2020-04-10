‘Hukuk devleti’ mi?
Değerli dostlar, özellikle, toplumsal yaşamda karşılaştığımız hukuksuzluklara verdiğimiz ilk tepkilerden biridir, “‘Hukuk Devleti’ değil miyiz” sorusu...
Bu kavram bilindiği gibi anayasamızın hemen ikinci maddesinde yer alır; “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olduğumuzu bildirir bu madde.
“Hukuk”un, “Bir toplum düzeni, yaşamın kuralı ve adaletin ilk koşulu” olduğu kabul edilir.
“Adalet”in de, “Hukuk kurallarını yansız uygulamak” olduğu.(*)
Ne ki bu kuralın, bu tarafsız yansız uygulamanın, ülkemizdeki “Saray Yönetimi” tarafından dikkate alınmadığı ortadadır, üstelik “Ülkeler yalnız adaletle sonsuzlaşır, adaletsizlikle yıkılır!” vurgulaması geçirliliğini sürdürmesine karşın.
“Yeni İnfaz Yasası” ve “Silivri”deki durum dolaysiyle, bir kez daha, “Yargıtay Tetkik Hâkimlerimizden Sayın Celal Çelik’in: ‘Ülkedeki hukukçular karşısında, midem bulanıyor!’ ” diyerek istifa etmesini (18.11.2011) bir kez daha anımsadım...
Kuşkusuz “onlar” gibileri karşısında...
(*) Kaynak: H. V. Velidedeoğlu, Toplumsal Yaşam ve Hukuk, Hil Yayın,1944-48
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