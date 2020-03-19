Çanakkale’ye Avustralya’dan bakış!

19 Mart 2020 Perşembe

AKP’nin yarı ve tam resmi yayın organlarında Çanakkale Zaferi genellikle Atatürk’süz kutlanmaya çalışılır. Bütün dünyanın kabul etmekten öte büyük bir takdirle altını çizdiği bu gerçeği görmemek için cehalet yetmez!

İyi eğitimli bir cahil olmak gerekir.

Dün büyük zaferin 105. yılı nedeniyle yine aynı durumun olabileceğini düşündüm.

Öyle değil...

Sekiz sütuna Musafa Kemal’in Anafartalar’daki fotoğrafı ve altında o söz:

“Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır!”

Hemen fark ettim ki reklammış.

Olsun, yine de güzel...

Ne olursa olsun, Mustafa Kemal’in gücü o yayın organlarında da manşet olmaya yetti!

Çanakkale Zaferi’nin 105. yılını kutluyoruz.

Tarihte kara, deniz, hava güçlerinin aynı anda ilk kez kullanıldığı bu savaş Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözüdür.

Mustafa Kemal’in Atatürk olduğu yerdir!

300 yıllık gerileyişin durdurulduğu yerdir!

3 bin yıl önceki Troya Savaşı’nın rövanşının alındığı yerdir!

***

Çanakkale Savaşları’nın karşı taraftaki, yani Avustralya’daki yansımalarıyla ilgili zaman zaman Türkiye kamuoyunu şaşırtan bilgiler gelir. Avustralyalılar, bu savaştan büyük dersler çıkardılar. 5 ciltlik Avustralya tarihinin bir cildi sadece Çanakkale’dir. Onların deyişiyle Gelibolu...

Sidney’e gittiğimde bu ön bilgilerin ışığında hiçbir şeye şaşırmayacağımı düşünmüştüm.

Onlar Gelibolu’ya büyük önem veriyorlar, pek çok yerde Atatürk adı var, Türklerle ilgili düşünceleri genellikle pozitif...

Bunları besleyecek gözlemlerim olacaktı... Ta ki Avustralya Gaziler Derneği söz konusu olana dek. Anzak askerleri sadece Çanakkale’de değil, dünyanın pek çok yerinde İngilizler adına savaştığı için, ölenlerin ve yaralananların sonraki kuşak yakınlarının üye olduğu güçlü dernekler var. Buralara sadece Avustralyalılar üye olabiliyor. Bir de Türkler.

Neden diye sordum.

Yanıt dernek binasındaydı. Girişte Atatürk’ün 1934’teki Anzakların anmasına gönderdiği telgrafın Türkçe ve İngilizce metni mermere kazınmış:

“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar!

Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

Avustralyalı görevli mermere kazınmış bu metnin önünde durup şöyle dedi:

“Bunları söyleyen bir liderin yurttaşları bizim derneğimize de üye olabilir.”

***

Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı bir kez daha bin kez daha kutlu olsun.

Böylesi zaferler ülkelerin sadece geçmişini değil, geleceğini de aydınlatır.

Bugün de aynı bilinci yaşadığımız sürece aşamayacağımız engel yoktur.

Metrekareye 6 bin merminin düştüğü Anafartalar’ı hiçbir zaman unutmamalıyız.