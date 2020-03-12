Rekor işsizlik oranı

12 Mart 2020 Perşembe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık ayına ait işgücü verilerini yayımladı.

Buna göre, işsizlik sayısı resmi veriler baz alındığında 4 milyon 394 bin olarak, işsizlik oranı da yüzde 13.7 olarak gerçekleşti.

Bu oran, son yıllarda ölçülen en yüksek veri olarak ortaya çıkmış bulunuyor.

Küresel finans krizinin yaşandığı 2009 yılında, (11 yıl önce) bu oran yüzde 13.5 düzeyine ulaşmıştı.

2019 Aralık ayı verisi, bunu da geçerek yüzde 13.7 oldu. Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı basın toplantılarında sık sık, “Burası çok önemli, burası çok önemli” diyerek vurgu yapar. Bu noktada biz de yukarıda verdiğimiz rakamın çok önemli olduğunu belirtmek durumundayız.

Bir başka can yakan durum, yine TÜİK verilerine göre, iş bulmaktan ümidini kesenlerin sayısıdır. Aralık 2019 yılı itibarıyla 838 bin kişinin iş bulmaktan ümidini kestiği, yine resmi verilere göre belirtiliyor. Böylece, iş bulma konusunda ümidini kesenlerin sayısı son 5 yılın rekoruna ulaşmış bulunuyor.

Bu veriler, işsizlikte çifte rekoru tespit ediyor. Bu durumda işsizlik ülkemizin en önemli ve en yakıcı sorunu durumuna gelmiştir. İşsizlik oranının gençlerde yüzde 25’i bulduğu, genç kadınlarda ise yüzde 30’u geçtiği varsayılıyor.

İş aramaktan ümidi kesenlerin sayısı Eylül 2018’e göre yüzde yüze yakın, Eylül 2019’a göre ise 200 bin fazlalaşmış durumdadır.

İçinde bulunduğumuz ekonomik düzen, gençlere iş vaat etmiyor. Bu husus, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Genç İstihdamında Küresel Trendler 2020” adını taşıyan raporunda açıkça belirtiliyor.

İşsizlik ve özellikle genç işsizlik son derece önemli ve yakıcı bir toplumsal konudur. Siyasal iktidar, siyaset arenasında ona buna dalaşıp söz yetiştirme yarışı yapmak yerine, ekonomi ile ciddi olarak uğraşsa daha iyi olur.