FETO’nun başlangıcı! Hariçten gazel

13 Mart 2020 Cuma

Erzurum’un Pasinler ilçesi, Korucuk köyünde 27 Nisan 1941’de doğan Fethullah Gülen’in babası Ramiz Bey cami imamı, annesi Refia Hanım ise ev kadınıydı… Gülen, altısı erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin ikincisiydi…

Fethullah Gülen’in resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre ise asıl doğum tarihi, 10 Kasım 1938 yani Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günüdür!

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Kuran öğrenmeye 4 yaşında yönlendirildi, kısa sürede öğrendi… 1946’da ilkokula başladı. Babası, 1949’da Alvar köyüne imam olunca, ailesi de oraya taşınınca ilkokulu bırakmak zorunda kaldı.

Erzurum’da “hariçten” girdiği sınavla, ilkokul diplomasını aldı! Babasından Arapça öğrendi. Gülen, 10 yaşında hafızlığını tamamladı, 1954’te Erzurum’daki Kurşunlu Camii medresesinde Sâdi Efendi’nin “medrese derslerine” katıldı. Edirne’ye gidinceye kadar 1955-1959’da Osman Bektaş’tan fıkıh ve din eğitimi aldı.

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Hariçten gazel okuyup ilkokul diplomasını alan Gülen, sonraları İzmir’e atandığında vaizlerinde “cemaatten” ihtiyaç sahibi öğrenciler için “maddi yardım” toplamaya başladı. Bu girişim, Fethullah’a “dolar milyarderliği” yolunu da açtı…

Bu bağışlarla öğrenciler için açtığı, “Işık Evi” denilen konutlar, 1970’te 10’u geçti. Bu evlerde disiplini sağlamak için hazırladığı 18 maddelik “ant” listesinin başına önceleri kendi adını yazdı, ardından Kur’la değiştirdi.

Sonraları bu evler “yurt” biçiminde büyümeye başladılar… Ardından “güvenlik” için “Akyazılı Vakfı”nı kurdu. 12 Eylül 1980’den sonra Gülen “duvar ilanları” ile 7 yıl arandı! Türkiye içinde “Gıda Uzmanı Abdullah” adıyla kaçak yaşadı!

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Gülen’in okullarında Atatürk büstü bulunması nedeniyle tereddüt geçirmekteydi! 1982’de İzmir’de kurduğu “Yamanlar Koleji”nin müdürlüğüne, emekli İzmir Emniyet Müdürü Sami Yıldırım’ı (Sezen Aksu’nun babasını) getirdi!

Gülen sonrasında basında ve televizyonlarda hamleler yaptı, çeşitli kuruluşları ele geçirdi…

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1959’da Edirne Müftülüğü’ne heveslenen Gülen’e “askerliğini yapmaması ve yaşının 17 olması” nedeniyle Diyanet, olumsuz” yanıt verdi. Askerliğini yapmadığı için müftü olamayan Gülen, Üç Şerefeli Camii imamlığına atandı.

Bu olayla, doğum tarihi 1941 olarak kayıtlara geçti. Gülen’in yaşı ile ilgili karmaşa burada da bitmedi. Kendisini “mesih” olarak göstermeye çalışan Gülen, memur olmak için, doğum tarihinde yaptığı bu hilekârlığın yanında bir söylentiyi de yaymayı büyük bir ustalıkla başardı.

Gülen, “seçkin adam” havası yaratmak için, resmi internet sitesinde “asıl doğum tarihini” Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günü olan 10 Kasım 1938 olarak gösterir…

Yani “ondan” kurtulduk!

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“Fethullah Gülen sorununu”, ilk kez 1970’lerde İzmir Temsilcimiz olan Hikmet Çetinkaya ortaya çıkarmakla kalmadı, sorunu köşe yazılarında yıllarca işledi…

Çetinkaya’nın kitabı.



Hakkında 30 kadar dava açıldı. Yazılarının bazıları “tekzip” edildi... Cumhuriyet gazetesi ve Çetinkaya hakkında 30 kadar dava açıldı. Yazdıklarını mahkemede kanıtladı…

Çetinkaya sonra şöyle yazdı: “Elimizdeki belgelerle, mahkeme tutanaklarıyla Fethullahçıların neler yaptıklarını, askeri liselere sahte sağlık raporlarıyla nasıl öğrenci soktuklarını, polis akademilerinde nasıl örgütlendiklerini anlattık…

Yalan mıydı tüm bu yazdıklarımız?”

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Bazı yazılardan dolayı tazminat davaları açıldı… Tazminatlar gazeteden ve Çetinkaya’dan tahsil edildi!

Peki, Adalet Bakanlığı’nca bugünkü koşullarda bu tazminatlar geri ödenemez mi?

10. yıldönümü!

Değerli dostum Turhan Selçuk 10. ölüm yıldönümünde saygıyla anıldı…

Turhan Selçuk



Türk karikatür dünyasının en büyük, saygıdeğer, çizdiği kalemi asla kırılmayan Turhan Selçuk’u özlemle anıyorum…

Düzeltme: 10 Mart 2020 tarihli yazımda “1966’da İzmir merkez vaizliğine atanan Gülen, 1971’e kadar buradaki görevine sürdürdü.” yazdığım halde, her nedense gazetede “valiliğine atanan” diye çıkmış…