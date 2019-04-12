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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Thierry Christel, “Sinop’a futbol oynamaya geldim. 5 senedir Sinop’tayım. Ailem Kamerun’da. 9 kardeşim var. Onlara her ay para gönderiyorum. Kamerun eskiden 2. lig oynuyordum. Kamerun 2. liginde para yok ama futbol güzel. Türkiye’ye geldim. Futbol oynuyorum. Ama lisans çıkmadı. Şimdi ben inşatta ve kazı çalışmalarında çalışıyorum” dedi.