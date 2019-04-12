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Futbol oynamak için geldi, lisans çıkmayınca inşaat işçisi oldu 12 Nisan 2019, Cuma (İHA)

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Kamerunlu genç, büyük umutlarla futbol oynamak için geldiği Sinop’ta lisans çıkaramayınca gündelik işlerde çalışıyor.