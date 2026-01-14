MEB ismini hızla sildi: Tuzla İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Çangır FETÖ’den gözaltında!

Türkiye’nin terör örgütü FETÖ ile mücadelesinde "siyasi ayak" ve "kamudaki koruma zırhı" tartışmaları, İstanbul’da düzenlenen son operasyonla yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın dün duyurduğu; İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 81 kişi arasında, kamuda kritik bir görev yürüten Tuzla İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Çangır’ın da yer aldığı belirlendi.

BAKANLIK SİTEDEN KALDIRDI

2023 yılında Tuzla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Metin Çangır’ın gözaltına alınması, Millî Eğitim Bakanlığında (MEB) hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Operasyonun kamuoyuna yansımasının hemen ardından Bakanlık, resmî internet sitesinde yer alan ilçe müdürleri listesinden Çangır’ın ismini ve bilgilerini hızla sildi. MEB tarafından yapılan idari işlemle Çangır’ın görevden alındığı ve hakkındaki soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNDEN MÜDÜRLÜĞE UZANAN YOL

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonun ardından, Çangır’ın geçmişteki faaliyetleri ve liyakat tartışmaları da mercek altına alındı. İktidara yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir-Sen sendikasında uzun yıllar yöneticilik yapan Çangır’ın, terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasına karşın bu göreve nasıl getirildiği sorusu yanıtlanmayı bekliyor. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin; örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde hiyerarşik faaliyet yürüttükleri ve örgütle ilintili şirketlerde kayıtlarının bulunduğu Bakan Yerlikaya tarafından duyuruldu.

SİYASİ KAYIRMA ELEŞTİRİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele yürütüldüğü iddia edilse de iktidara yakın çevrelerin bu süreçten muaf tutulduğu yönündeki eleştiriler, Çangır’ın gözaltına alınmasıyla somut bir örnek kazandı. Halen aktif kamu görevinde bulunan isimlerin de yer aldığı operasyonda, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, örgütün kamu kurumlarındaki uyuyan hücrelerine ve siyasi uzantılarına genişleyip genişlemeyeceği ise merak konusu.