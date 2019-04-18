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Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi 18 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Şiddet olayları ile sarsılan Dünya’ya, Erzincan’da ki Ergan Dağı’nın zirvesinden davul sesi ile S.O.S sinyali vererek, yardım çağrısında bulunuldu.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinin zirvesinden şiddet olayları ile sarsılan Dünya’ya yardım çağrısında bulundu.