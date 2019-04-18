Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
18 Nisan 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Şiddet olayları ile sarsılan Dünya’ya, Erzincan’da ki Ergan Dağı’nın zirvesinden davul sesi ile S.O.S sinyali vererek, yardım çağrısında bulunuldu.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinin zirvesinden şiddet olayları ile sarsılan Dünya’ya yardım çağrısında bulundu.
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Dünya’daki savaş ve şiddet olaylarına insanlık ve insani değerler için sesini duyurmak ve bir yardım çağrısı yapmak düşüncesi ile teknoloji ve bilime de bir gönderme yapmayı amaçlayan Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, ilk kablosuz iletişim araçlarından olan ana ses öğesi davul ile Ergan Dağı’nın zirvesinde bir performans gerçekleştirdi.
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Prof. Dr. Mehmet Kavukçu açıklamasında; “Davul insanlığın ilk iletişim araçlarından biri ve geleneksel bir dili de içinde barındırdığı için benim ilgimi çekti. Bir sanatçı olarak herkesin anlayabileceği bir ses olan davul ile insanımızın en büyük trajedilerinden birisi olan şiddete tepki vermek için şiddetin var olduğunu hatırlatmak ve insanlara mesaj niteliğinde bir uyarı vermek istedim.
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İşte profesörün diğer etkinlikleri...
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