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Prof. Dr. Mehmet Kavukçu açıklamasında; “Davul insanlığın ilk iletişim araçlarından biri ve geleneksel bir dili de içinde barındırdığı için benim ilgimi çekti. Bir sanatçı olarak herkesin anlayabileceği bir ses olan davul ile insanımızın en büyük trajedilerinden birisi olan şiddete tepki vermek için şiddetin var olduğunu hatırlatmak ve insanlara mesaj niteliğinde bir uyarı vermek istedim.