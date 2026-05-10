'AKP'ye geçeceği' iddialarıyla gündemde... Burcu Köksal'dan günler sonra ilk mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AKP'ye katılacağı konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "sessizliğini" Anneler Günü için bozdu.

AKP'YE Mİ GEÇECEK?

Köksal'ın AKP'ye geçeceği geçen çarşamba günü yandaş gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirilmişti.

Uzun süre konu hakkında açıklama yapmayan ve CHP'li yetkililerin telefonuna çıkmayan Köksal'ın Barış Yarkadaş'a konuşup iddiaları doğruladığı öne sürülmüştü.

Köksal'ın, "Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır" dediği iddia edilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL "BEN ULAŞAMADIM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçen gün canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, "Burcu Köksal" iddialarına yanıt vermişti.

“Kendisinden böyle bir şey duymadık. Ben aradım kendisini, ben aradığımda kapalıydı herhalde telefon. Ama arkadaşlar ‘Arıyoruz, açmıyor’ dediler" demişti.

Özel, şöyle konuşmuştu:

"Birtakım söylentiler duyulmuş. Daha doğrusu önce Burcu Hanım, Ankara’ya gelmiş. Burada belediye başkanlarımızla temas ediyor... Ertesi gün Sinop Belediye Başkanımızı ziyaret edecek ve ardından herhalde Sinop’ta bir nikaha katılacak. Böyle normal bir programı var. O programı sırasında öyle haberler çıktı. İşte ‘Şu anda sarayda, görüşüyor. Anlaştı, konuştu.’ Öyle haberler çıkınca arkadaşlar aramışlar, telefon açılmamış. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün filan çok uzun zamanlar. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar."

BURCU KÖKSAL'DAN GÜNLER SONRA İLK MESAJ

Günlerdir sessizliğini koruyan Köksal, ilk paylaşımını Anneler Günü nedeniyle yaptı.

Siyasette büyük yankı uyandıran iddiaların ardından sessizliğini bozan Köksal, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: