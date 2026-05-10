WSJ: İsrail, Irak çöllerinde gizli üs kurdu

ABD merkezli Wall Street Journal’a göre, İsrail söz konusu tesisi savaş başlamadan kısa süre önce kurdu. Üssün, İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldığı, aynı zamanda özel kuvvetler ile arama-kurtarma ekiplerini barındırdığı öne sürüldü. Haberde üssün, ABD’nin bilgisi dahilinde inşa edildiği de iddia edildi.

Kaynaklara göre üsse yerleştirilen ekipler, İran üzerinde görev yapan İsrailli pilotların düşürülme ihtimaline karşı hazır tutuluyordu.

Haberde, İran’ın İsfahan kenti yakınlarında bir ABD F-15 savaş uçağının düşürülmesinin ardından İsrail’in kurtarma operasyonuna destek teklif ettiği, ancak ABD’nin kendi personelini kendisinin kurtardığı belirtildi. İsrail’in ise operasyonu korumak amacıyla hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

NASIL FARK EDİLDİ?

Habere göre gizli üs, Mart ayı başlarında tesadüfen ortaya çıkma noktasına geldi. Irak devlet medyası, bölgedeki bir çobanın olağandışı askeri hareketlilik ve helikopter uçuşlarını fark ederek güvenlik güçlerine haber verdiğini aktardı. Bunun üzerine Irak ordusu bölgeye birlik gönderdi. Ancak İsrail’in hava saldırılarıyla Irak askerlerini geri püskürttüğü iddia edildi.

Saldırıda bir Irak askerinin öldüğü, iki askerin yaralandığı belirtildi. Iraklı yetkililer olayın ardından sert tepki gösterirken, dönemin Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Qais Al-Muhammadawi, operasyonun 'koordinasyonsuz ve onaysız şekilde' gerçekleştirildiğini söyledi.

Irak yönetimi daha sonra Birleşmiş Milletler’e yaptığı başvuruda saldırının arkasında yabancı güçlerin bulunduğunu savundu ve ilk aşamada ABD’yi işaret etti. Ancak habere göre ABD doğrudan operasyona dahil olmadı.

İSRAİL'DEN YORUM YOK

İsrail ordusu iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak savaş sırasında İsrailli yetkililerin çeşitli gizli operasyonlara üstü kapalı göndermeler yaptığı hatırlatıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın Mart ayında personele gönderdiği mesajda, “Hayal gücünü zorlayacak özel görevler yürütülüyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

NEDEN IRAK ÇÖLÜ SEÇİLDİ?

Uzmanlara göre Irak’ın batısındaki geniş ve seyrek nüfuslu çöl bölgeleri, gizli ileri operasyon üsleri için oldukça uygun alanlar sunuyor. ABD özel kuvvetlerinin de geçmişte Saddam Hüseyin’e yönelik operasyonlarda aynı bölgeleri kullandığı biliniyor.

Güvenlik uzmanı Michael Knights, bölge halkının yıllardır militan gruplar, özel operasyon ekipleri ve gizemli askeri hareketlilik nedeniyle bu alanlardan uzak durmayı öğrendiğini söyledi.