Marmaris'te güzel hava keyfi
Marmaris'te güzel hava keyfi
19 Nisan 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Marmaris'te güzel havayı gören yerli ve yabancı turistler, plajları doldurdu. Güneşli havanın hakim olduğu Marmaris'te hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak ölçüldü.
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Marmaris'te güzel havayı fırsat bilen yerli- yabancı turistler, plajlara akın etti. Bazı kişiler, şezlonglarına uzanarak, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denize girdi.
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Sahil yolları ise yürüyüş ve spor yapanlarla doldu. Otel havuzlarında da plajları aratmayan kalabalık oluştu.
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Tatilciler, havuzda çocuklarıyla oyunlar oynadı. Havuz kenarına çekilen şezlonglara uzananlar, nisan güneşinin keyfini çıkardı. Kimileri ise şemsiye altında kitap okumayı tercih etti.
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Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde devam edeceğini, hafta sonuna kadar artışların olacağını belirtti.
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Güneşli havanın hakim olduğu Marmaris'te hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak ölçüldü.