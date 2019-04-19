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Marmaris'te güzel hava keyfi 19 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Marmaris'te güzel havayı gören yerli ve yabancı turistler, plajları doldurdu. Güneşli havanın hakim olduğu Marmaris'te hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak ölçüldü.
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Marmaris'te güzel havayı fırsat bilen yerli- yabancı turistler, plajlara akın etti. Bazı kişiler, şezlonglarına uzanarak, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denize girdi.