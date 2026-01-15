Necati Özkan, uluslararası demokrasi ödüllerinin sahibi oldu

Türkiye’nin önde gelen uluslararası siyasi danışmanlarından Necati Özkan, bir demokrasi ödülü, bir de demokrasi madalyası ile onurlandırıldı. Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanmış Özkan, gerek STK’lar, gerek adaylar ve partiler için yönettiği başarılı kampanyalar, gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği eğitimler ile bir ömür boyu demokrasi mücadelesine verdiği katkılarından dolayı Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC) tarafından “Demokrasi Madalyası”, Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) tarafından da “Avrupa Demokrasi Ödülü” ile onurlandırıldı.

IAPC’nin 1982’den bu yana verdiği, dünyanın en eski demokrasi madalyasını alanlar arasında Nelson Mandela, Mihail Gorbaçov, Bill Clinton gibi devlet başkanları, Aleksey Navalni, Joshua Wong, Şirin Ebadi gibi insan hakları savunucuları bulunuyor.

Hong Kong’tan Bolivya’ya, İsveç’ten Kazakistan’a uzanan geniş bir coğrafyadaki IAPC üyelerinin oylarıyla belirlenen seçim sonucunda, Demokrasi Madalyası’nın 2025’teki sahipleri Necati Özkan ve Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader oldu.

Kasım ayında Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen ödül töreninden önce yapılan özel oturumlarda, dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok konuşmacı, 19 Mart 2025’ten bu yana Özkan’ın hukuksuz bir şekilde tutsak edilmesine güçlü biçimde itiraz etti, onun demokrasi mücadelesinden ve mesleğine olan büyük aşkından bahsetti.

Ödülü, Necati Özkan adına kızı Selin Özkan aldı.

Necati Özkan’a daha önce de Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği tarafından “Avrupa Demokrasi Ödülü” verilmişti. 25 Avrupa ülkesinden üyelerin oy birliğiyle bu ödüle layık görülen Necati Özkan için 14 Eylül Avrupa Siyasi Danışmanlar Günü’nde özel bir ödül töreni düzenlenmişti.

Demokrasi ödülleri aldığını, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nde öğrenen Necati Özkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkemde ve dünyanın bu bölgesinde daha iyi bir demokrasi, daha adil bir rejim ve daha bağımsız bir hukuk sistemi için çalıştım… Hem Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği IAPC'de hem de Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği EAPC'de yöneticilik görevi yaptım. Ve şimdi devletim bana F Tipi Cezaevi'ni layık görürken, beş kıtadan meslektaşlarım 'Demokrasi Ödülleri' vermiş… Her iki tarafa da müteşekkirim.”

19 Mart 2025’te İBB operasyonları kapsamında gözaltına alınan Necati Özkan 23 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunuyor. Necati Özkan 2014’ten bu yana Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yönetiyordu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde seçim kampanyaları yöneten Özkan daha önce Kırgızistan, KKTC, Macaristan, Gürcistan gibi ülkelerde çeşitli partilerin ve belediye başkanlarının kampanyalarını yönetmenin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde eğitimler ve konferanslar veriyordu.