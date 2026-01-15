Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan ekibi o oyuncuyu bekliyor... En-Nesyri'nin transferi için gözler Beşiktaş'ta!

İtalyan ekibi o oyuncuyu bekliyor... En-Nesyri'nin transferi için gözler Beşiktaş'ta!

15.01.2026 14:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan ekibi o oyuncuyu bekliyor... En-Nesyri'nin transferi için gözler Beşiktaş'ta!

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri'ye İtalya'nın Napoli takımı da talip oldu. En-Nesyri, Napoli'ye olası transferindeki Beşiktaş detayını ise İtalyan basını yazdı.

Fenerbahçe'nin Faslı santraforu Youssef En-Nesyri'ye Everton'ın ardından Napoli'nin de talip olduğu ileri sürüldü. İtalyan kulübün, Evan Ferguson'u transfer etmek istediği ancak Roma'nın bu futbolcuyu bırakmaması halinde rotasını Nesyri'ye çevireceği ileri sürüldü.

Sky Sport İtalya'nın haberine göre; sarı lacivertli futbolcunun Napoli'ye olası transferinde Beşiktaş detayı dikkat çekiyor.

Serie A kulübünün, santrafor bölgesine yapacağı takviyeden önce elindeki bazı futbolculardan çıkması gerekiyor.

Haber detayında, Napoli'nin geçen yaz Udinese'den kiraladığı Lorenzo Lucca ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve 2.01 metrelik santraforun ayrılığının muhtemel olduğu belirtildi.

Lucca ile vedalaşılması halinde En-Nesyri'nin Napoli'ye transferinin ciddileşebileceği ileri sürüldü.

İlgili Konular: #beşiktaş #napoli #Youssef En Nesyri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye yakın takip!
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye yakın takip! Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde satış listesine koyduğu Youssef En-Nesyri'nin, Nottingham Forest'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi.
Premier Lig ekiplerinin radarındaydı... Nesyri transferine İtalyan devi de dahil oldu!
Premier Lig ekiplerinin radarındaydı... Nesyri transferine İtalyan devi de dahil oldu! Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı En Nesyri için Premier Lig kulüpleri yarışırken, İtalyan devi Napoli'den de Faslı oyuncu için resmi teklif geldiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri için transfer iddiası!
Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri için transfer iddiası! Katar kulübü Al Sadd'ın Fenerbahçe forması giyen Faslı oyuncu Youssef En Nesyri'yi kiralamak için teklif yaptığı iddia edildi.