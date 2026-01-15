İtalyan ekibi o oyuncuyu bekliyor... En-Nesyri'nin transferi için gözler Beşiktaş'ta!

Fenerbahçe'nin Faslı santraforu Youssef En-Nesyri'ye Everton'ın ardından Napoli'nin de talip olduğu ileri sürüldü. İtalyan kulübün, Evan Ferguson'u transfer etmek istediği ancak Roma'nın bu futbolcuyu bırakmaması halinde rotasını Nesyri'ye çevireceği ileri sürüldü.

Sky Sport İtalya'nın haberine göre; sarı lacivertli futbolcunun Napoli'ye olası transferinde Beşiktaş detayı dikkat çekiyor.

Serie A kulübünün, santrafor bölgesine yapacağı takviyeden önce elindeki bazı futbolculardan çıkması gerekiyor.

Haber detayında, Napoli'nin geçen yaz Udinese'den kiraladığı Lorenzo Lucca ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve 2.01 metrelik santraforun ayrılığının muhtemel olduğu belirtildi.

Lucca ile vedalaşılması halinde En-Nesyri'nin Napoli'ye transferinin ciddileşebileceği ileri sürüldü.