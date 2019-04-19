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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanlarla toplantı yaptı 19 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Hazal OCAK / Cumhuriyet
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu akşam üzeri Saraçhane'deki merkez binada görev yapan çalışanlarla bir araya geldi.
Haber görseli
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Başkanlık katındaki avluda çalışanlara hitap eden İmamoğlu, bu anları yaşayan birisi olduğunu ifade ederek insani bir konuşma yapacağını söyledi.