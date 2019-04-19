İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanlarla toplantı yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanlarla toplantı yaptı
19 Nisan 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Hazal OCAK / Cumhuriyet
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu akşam üzeri Saraçhane'deki merkez binada görev yapan çalışanlarla bir araya geldi.
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Başkanlık katındaki avluda çalışanlara hitap eden İmamoğlu, bu anları yaşayan birisi olduğunu ifade ederek insani bir konuşma yapacağını söyledi.
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"Benden bir belediye başkanı nutku beklemeyin" diyen İmamoğlu, "Burada ekmeğinizi size sunan ben değilim. Ekmeğinizi size sunan, bu şehrin 16 milyon insanının vergileri. Sizin ekmeğinizi ben size sunmadığım gibi, bir başkası da size sunmuyor. Dolayısıyla kula kulluk etmenizin bir anlamı yok. Ben, belediye başkanıyım, göreve geldim, halk beni seçti, bu makamın emanet olduğunu biliyorum ve sizlerin de bu sürece en iyi şekilde layık olacağınız için de hizmet etmenizi diliyorum'' dedi. İmamoğlu özetle şöyle konuştu:
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‘Benim derdim, karşımda insanlar eğiliyor, bükülüyor… Bunların hiçbir önemi yok. İşinizi yapın, gelip elinizi sıkayım. Yapının içerisinde, maaşını alıp buraya hizmet etmeyen kişiler varsa, ben söylemeden bırakıp gitsin. İstifasını versin, gitsin.
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Maaşını alıp, bu kuruma hizmet etmeyen, başka yerlere, başka kurumlara hizmet edenler varsa, biz onu zaten tespit ederiz ama ben olsam o kişinin yerinde, istifamı veririm. Allahaısmarladık der, giderim. Ben, belediye başkanlığım sürecinde böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğim. ‘