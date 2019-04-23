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Anıtkabir'de 23 Nisan... Yurttaş Ata'sına koştu 23 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
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Ankara'da ilk tören devlet erkanının ziyaretiyle Anıtkabir'de yapıldı. Resmi törenin ardından Anıtkabir, yurttaşların ziyaretine açıldı.