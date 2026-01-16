Yaşar Güler ile Tom Barrack görüştü, verilen fotoğraf gündem oldu CHP’li Namık Tan: ‘Protokolü bilmeyen Dışişleri’nden öğrensin’

Suriye’nin kuzeyinde hareketli günler yaşanırken, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Ankara’da, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

NEDEN ORTADA OTURDUĞU TARTIŞILDI

Fotoğrafta solda 4 kişilik Amerikalı heyet, tam ortada Barrack, sağda ise Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte 2 komutan yer aldı. Barrack’ın ortada oturması, “Bu kişi ev sahibi mi?” sözleriyle eleştirilirken, Barrack’a yönelik “Sömürge valisi” söylemi yeniden dillendirildi. Ancak MSB’nin daha önce paylaştığı fotoğraflara bakıldığında, bu oturma düzeninin Barrack’a özgü olmadığı, Ürdün Genelkurmay Başkanı ve Libya Genelkurmay Başkanı’nın da aynı şekilde kabul edildiği görüldü.

"PROTOKOL KURALINI BİLMEYEN DIŞİŞLERİNE BAŞVURSUN"

CHP’nin Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, tüm ülkelere uygulanan bu protokolü eleştirerek, “Devletin protokolü tektir. Ağırlama, karşılama usulleri bakanlıklara ya da kurumlara göre değişiklik göstermez. Şayet bakanlığın protokolden sorumlu birimlerine, işin erbabı olmayan eş, dost, akraba, hemşeri tayin etmediyseniz, bu kişilerin de devletin genel teamüllerinden haberdar olmaları beklenir. Protokol esaslarını bir sebeple bilmeyenler de yetkili kurum olarak Dışişleri Bakanlığımıza başvurarak gerekli bilgiyi alabilirler. Bir Bakan ve yakın personelinden, devlet teamülleri ile ilgili asgari donanıma haiz olmalarını beklerdik” diye konuştu.