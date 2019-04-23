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Van'da miniklerin kadın komutan ilgisi 23 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Sugeçer Mahallesi'ne gelen Van İl Jandarma Komutanlığı'nın kadın komutanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
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Sınıfları tek tek gezen ve öğrencilerle sohbet eden kadın komutanları öğrenciler kapıya kadar uğurladı.