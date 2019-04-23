Van'da miniklerin kadın komutan ilgisi
Van'da miniklerin kadın komutan ilgisi
23 Nisan 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Sugeçer Mahallesi'ne gelen Van İl Jandarma Komutanlığı'nın kadın komutanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
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Sınıfları tek tek gezen ve öğrencilerle sohbet eden kadın komutanları öğrenciler kapıya kadar uğurladı.
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Öğrenciler, "Biz bugün kadın askerleri görünce çok mutlu olduk. Bize hediye getirmişler. Biz hayatımızda ilk defa kadın komutan gördük. İnşallah her zaman gelip bizi ziyaret ederler" diye konuştu.
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Kendilerini ziyaret eden kadın komutanlara sevgi gösterisinde bulundu. Minikler, ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi.
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Okula girer girmez öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılanan kadın komutanlar, öğrencilerle sohbet etti.
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Kadın komutanlar öğrencilerde getirdikleri oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve bayrak dağıttı.
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Okul öğretmenlerinden Elif Pekşen, bugün öğrencilerinin hayatlarında unutamayacakları bir gün geçirdiklerini söyledi.
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Kendilerini ziyaret eden kadın komutanların ellerini bırakmak istemeyen öğrenciler, hayatlarında ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi.