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Sultanahmet'e 1460 metrekarelik lale halı 25 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
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Haber görseli
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda 570 bin laleden oluşan 1460 metrekarelik 5. Lale Halı'nın açılışını yaptı.