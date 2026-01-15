Uzman isimlerden altın ve gümüş uyarısı: 'Bu yıl yatırımcıyı üzebilir'

Küresel piyasalar, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından küresel ekonomide hareketlilik artarken, ticaret politikaları ve sert söylemler yatırımcı davranışlarını belirgin şekilde etkiliyor.

Trump’ın ticaret savaşları, gümrük vergileri ve jeopolitik çıkışları küresel risk algısını yükseltirken, bu süreçte değerli metallerde güçlü fiyat hareketleri görüldü. Yılbaşından bu yana altın ve gümüş önemli getiriler sağlarken, piyasada yükselişin sürüp sürmeyeceğine ilişkin beklentiler farklı görüşleri beraberinde getirdi.

2026 ALTIN YILI OLUR MU?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın için 2026 yılına dikkat çekti. Yıldırımtürk, “2026 yılı altın yılı diyebiliriz. Dünyada gerçekleşen olaylardan dolayı doların uluslararası para piyasalarında güven kaybetmesi nedeniyle altın onun yerini almaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“RİSK İŞTAHI SONA ERMEZ”

Yıldırımtürk, küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, “Risk iştahı sona ermez. Trump'ın Grönland'dan vazgeçmesi ve dünya dengelerinin sakinleşmesi çok iyimser bir senaryo. Trump'ın dünya liderliğinden 2'nci sıraya düşme korkusu ona bu hareketleri sergiletiyor. Aynı zamanda Maduro'nun kaçırılması ve uluslararası hukukun zedelenmesi bu iyimser senaryonun gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor” dedi.

“ALTIN S1 İLE SERBEST PİYASA ARASINDAKİ FARK KAPANABİLİR”

Altın S1 sertifikasında yaşanan dalgalanmalara değinen Yıldırımtürk, “Altın S1 konusunda geçen yıl borsada çok hareketlilik olmadı biraz finansal okuryazarlığı olan kişiler ‘Madem altın yükselecek borsadaki paramızı altın sertifikasına yönlendirelim’ diyerek talebin yüksek olmasıyla serbest piyasayla arada yüzde 80’lik bir fark oluşmasına neden oldu. Borsa'da hareketlenmelerin başlamasıyla yeni alıcının sertifikaya gelmemesiyle Altın S1 taban fiyata gelip aradaki fark sıfırlanabilir. İşte o noktada alının gelmesiyle tekrar fark oluşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“PİYASADA GÜMÜŞ BULUNUYOR”

Gümüş piyasasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Yıldırımtürk, gümüş fiyatlarındaki yükselişin nedenlerine dikkat çekti. “Gümüş söylem olarak patladı. Baremler rafineri bakımından 100-200 gram gümüş üretmekte zorlanıyor ondan dolayı piyasada fiziki gümüşe ulaşmak zor, aksine 1 kilogram gümüş alacağız derseniz piyasada bulunuyor” diyen Yıldırımtürk, gümüşün hem endüstriyel metal hem de yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırımtürk, “Güneş enerjisi, elektrikli araçlar gibi alanlarda talebin artması gümüş fiyatlarını yukarı çekebilir. Ancak bu sektörlerde farklı bir madenin kullanılmaya başlanması fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir. Bu durumu daha önce paladyumda görmüştük” ifadelerini kullandı. İç piyasada gümüş yatırımı yapacaklara da uyarıda bulunan Yıldırımtürk, fiziki alım yerine banka ve aracı kurumlar üzerinden yapılan işlemlerin daha güvenli olabileceğini söyledi.

“2026 ALTIN YILI DEĞİL”

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş ise daha temkinli bir tablo çizdi. Memiş, “2026 yılının altın yılı olacağını söyleyemiyorum. 2025 yılında altından getiri gördük, 2026 yılına da hızlı başladık. Yılın ilk yarısına kadar artış bekliyoruz ancak 2026 yılının tamamında 2025 yılındaki gibi bir getiri olmaz” dedi.

Memiş, yılın ikinci yarısında daha yatay ya da gerileyen bir altın fiyatı görülebileceğini belirterek, “2026 yılındaki jeopolitik gelişmeler özelinde yatırımcı yıl içinde geniş bant aralığına odaklanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“ALTIN S1’DEKİ YÜKSELİŞ NORMAL DEĞİLDİ”

Altın S1 sertifikasına ilişkin görüşlerini paylaşan Memiş, “Altın S1'de zaten yükseliş normal değildi. Ben şu an yaşanan durumu yükselişten ziyade düzeltme olarak değerlendiriyorum. Bence serbest piyasa ve S1 aynı fiyatta olmalı” ifadelerini kullandı.

“GÜMÜŞTE SPEKÜLASYON YARATILIYOR”

Gümüşte sosyal medya kaynaklı algı oluştuğunu savunan Memiş, “2025 yılının Eylül-Ekim aylarında altın kalmadı spekülasyonu oluşmuştu ancak altın kıtlığı yoktu. Sosyal medya algısıyla balon fiyat yapıldı. Şimdi aynı durum gümüş için de geçerli” dedi.

Memiş, gümüşün sert fiyat hareketleri nedeniyle yatırımcıyı zorlayabileceğini belirterek, “Gümüş 2025 yılının şampiyonuydu ancak bu yıl için büyük bir beklentiye girmemek lazım. Gümüş bu yıl yatırımcıyı üzebilir. Yatırımcı altın ve gümüş yerine rasyoyu takip etmeli” değerlendirmesinde bulundu.