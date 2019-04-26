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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ana muhalefet partisi liderinin bir şehit cenazesinde böyle bir olaya maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.



Savaş, şu açıklamaları yaptı:



"Şehitlerimiz şehit olana kadar birilerinin kardeşi, eşi, kocası, akrabası olabilir ama şehit olduğu andan itibaren o devletin, o milletin şehididir. O şehidi herkesin kucaklama hakkı vardır. Gerek muhalefet, gerek iktidar şehidine sahip çıkma sorumluluğundadır. Genel Başkanımızın böyle bir yerde 1,5 saat bir evde kalması bizi gerçekten üzmektedir, aynı zamanda düşündürmektedir. İnşallah hepimizin özlemle beklediği birbirimizi kucaklayacağı günler çok yakındır diye düşünüyorum."