Memur ve emekli zammında ödenecek ek rakam netleşti: Hangi meslek ne kadar maaş alacak?

Memurların ve memur emeklilerinin yakından takip ettiği zam tablosu, kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşmeye başladı. Buna göre 2026 Ocak ayında uygulanacak maaş artışı için beş aylık tablo ortaya çıkarken, şimdiden yüzde 17,57’lik artış kesinleşti. Nihai oran için ise gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Kamuda görev yapan milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılı Ocak zammında; toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve 1.000 TL’lik seyyanen ödeme belirleyici olacak. Kesin zam oranı, her yıl olduğu gibi aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

BEŞ AYLIK ZAM TABLOSU NETLEŞTİ Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin beş aylık zam oranı da hesaplandı. 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı verileriyle birlikte yaklaşık 5 milyon kişinin maaş artışı kesinleşmiş olacak.

TÜİK verilerine göre kasım ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,87 arttı. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.

SON AYLARIN ENFLASYON ORANLARI 2025 Temmuz: Yüzde 2,06

Yüzde 2,06 2025 Ağustos: Yüzde 2,04

Yüzde 2,04 2025 Eylül: Yüzde 3,23

Yüzde 3,23 2025 Ekim: Yüzde 2,55

Bu verilerle birlikte beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 oldu. Memurlar için oluşan enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak hesaplandı. Böylece geriye yalnızca aralık ayı enflasyonu kaldı.

TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 17,57’YE ULAŞTI Toplu sözleşme kapsamında, memur ve memur emeklileri için 2026 yılına yüzde 11 oranında zam öngörülüyor. Kasım ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı eklendiğinde, mevcut tabloya göre toplam artış oranı yüzde 17,57’ye ulaştı.

Kasım ayı verilerine göre oluşan tablo şöyle: 5 aylık enflasyon: Yüzde 11,21

Yüzde 11,21 Enflasyon farkı: Yüzde 5,91

Yüzde 5,91 Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11

Yüzde 11 Toplam artış: Yüzde 17,57

Bu oranla birlikte en düşük memur maaşı 59 bin 376 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 654 TL’ye yükseldi. Bu tutarlara henüz 1.000 TL’lik seyyanen ödeme dahil edilmedi.

SEYYANEN ÖDEMEYLE MAAŞLAR ARTACAK Toplu sözleşme kapsamında, maaş artışına ek olarak memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen ödeme yapılacak. Bu ödeme sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 654 TL’ye yükselecek.

UNVAN UNVAN 2026 MEMUR MAAŞLARI Yüzde 17,57’lik artış ve 1.000 TL ilave ödeme sonrası bazı unvanlarda öne çıkan maaşlar şöyle:

Şube Müdürü (1/4): 91.127,99 TL

91.127,99 TL Memur – Üniversite Mezunu (9/1): 62.861,81 TL

62.861,81 TL Uzman Öğretmen (1/4): 80.672,49 TL

80.672,49 TL Öğretmen (1/4): 72.889,35 TL

72.889,35 TL Başkomiser (3/1): 88.577,89 TL

88.577,89 TL Polis Memuru (8/1): 81.046,36 TL

81.046,36 TL Uzman Doktor (1/4): 149.278,11 TL

149.278,11 TL Hemşire – Üniversite Mezunu (5/1): 73.610,06 TL

73.610,06 TL Mühendis (1/4): 92.939,74 TL

92.939,74 TL Teknisyen – Lise Mezunu (11/1): 65.130,91 TL

65.130,91 TL Profesör (1/4): 131.911,84 TL

131.911,84 TL Araştırma Görevlisi (7/1): 87.757,25 TL

87.757,25 TL Vaiz (1/4): 76.146,04 TL

76.146,04 TL Avukat (1/4): 87.431,59 TL

MERKEZ BANKASI ANKETİ DAHA YÜKSEK ZAM İHTİMALİNE İŞARET EDİYOR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, memur zammında daha yüksek bir artış ihtimalini gündeme getirdi. Ankete göre aralık ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 1,08 seviyesinde bulunuyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, altı aylık enflasyon yüzde 12,42’ye ulaşacak.

Bu senaryoda: 6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 7,07

Yüzde 7,07 Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11

Yüzde 11 Toplam zam oranı: Yüzde 18,84

Yüzde 18,84’lük artış esas alındığında, halen 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 60 bin 18 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 26 bin 941 TL’ye çıkacak. Bu tutarlara ayrıca 1.000 TL’lik seyyanen ödeme eklenecek.

YÜZDE 18,84 SENARYOSUNA GÖRE MAAŞLAR Merkez Bankası beklentisine göre bazı unvanlarda oluşacak maaşlar ise şöyle:

Şube Müdürü (1/4): 92.101,56 TL

92.101,56 TL Memur – Üniversite Mezunu (9/1): 63.530,04 TL

63.530,04 TL Uzman Öğretmen (1/4): 81.533,11 TL

81.533,11 TL Öğretmen (1/4): 73.665,91 TL

73.665,91 TL Başkomiser (3/1): 89.523,92 TL

Polis Memuru (8/1): 81.911,03 TL

81.911,03 TL Uzman Doktor (1/4): 150.879,82 TL

150.879,82 TL Hemşire – Üniversite Mezunu (5/1): 74.394,40 TL

74.394,40 TL Mühendis (1/4): 93.932,88 TL

93.932,88 TL Teknisyen – Lise Mezunu (11/1): 65.823,65 TL