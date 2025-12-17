İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

Cebeci'nin Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği bildirildi.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında başlatılan soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ikinci kez ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gelmişti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci yine aynı soruşturmada tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda yer aldığına dair iddiayı yalanlamıştı. Cebeci, "Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.