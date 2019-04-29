Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Kapat

Bu mahalleye anahtarı olmayan giremiyor 29 Nisan 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyünün arazileri ile yolunun bir bölümü Deriner Barajı'nın suları altında kalınca, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Gökçele Mahallesi'ne ulaşım için 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metrelik asma köprü inşa edildi. Sadece 3 kişinin yaşadığı Gökçele Mahallesi'nin sakinleri, güvenlik amacıyla köprünün ortasına kilitli demir kapı yaptırdı. Gökçele'de yaşayan 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla girilen mahallede sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor.
Haber görseli
2
Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyünün arazileri ile yolunun bir bölümünün Deriner Barajı'nın suları altında kalması üzerine, Gökçele Mahallesi'ne ulaşımı sağlamak için DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından Cehennem Deresi üzerine 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metre uzunluğa sahip asma köprü inşa edildi. Göçlerin ardından boşalan mahallede kalan 3 kişi, köprünün ortasına güvenlik nedeniyle kilitli demir kapı yaptırdı. Mahallede 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla açılarak kapıdan girilen Gökçele'de, sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor. Asma köprünün uzunluğu nedeniyle sallanması üzerine mahalle sakinleri köprüye 'Sırat Köprüsü' adını verdi. Mahalleliler evlerine daha güvenli gitmek için araç yolu yapılmasını istiyor.