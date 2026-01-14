Trump’tan Epstein tepkisine orta parmaklı yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Michigan’daki bir otomobil fabrikası gezisi sırasında, Jeffrey Epstein tartışması üzerinden kendisini eleştiren bir işçiye küfürlü yanıt verdiği ve orta parmak işareti yaptığı iddia edildi.

Olay anına ilişkin videoyu ilk olarak eğlence sitesi TMZ yayımladı. Reuters’a konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Steven Cheung, görüntülerin sahte olduğu yönünde bir açıklama yapmadı.

Cheung, “Bir deli kontrolsüz şekilde küfürler savuruyordu. Başkan uygun ve açık bir yanıt verdi” ifadelerini kullandı.

Görüntülere göre Trump, Ford’un Dearborn’daki F-150 montaj tesisini gezerken, üretim alanındaki bir işçi bağırarak tepki gösterdi. İşçinin “pedofil koruyucusu” diye seslendiği duyuldu.

Trump ise bağıran kişiye doğru dönerek küfürlü bir karşılık verdi ve uzaklaşırken orta parmak işareti yaptı.

Trump’ın fabrika turu boyunca birçok Ford çalışanının kendisini alkışladığı, fotoğraf çektirdiği ve tokalaştığı görüldü.

Ziyaret sırasında, bazı çalışanların Trump’ı tezahüratlarla karşıladığı da aktarıldı.

“TALİHSİZ BİR AN”

Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, daha sonra basına yaptığı açıklamada yaşananları “talihsiz” olarak nitelendirdi ve “O an, bir saatlik turun sadece altı saniyesiydi. Tur genel olarak çok iyi geçti. Sanırım o da keyif aldı, biz de aldık” dedi.

Trump, 2019 yılında cezaevinde yaşamına son veren ve çocuk istismarı ile cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein’a ilişkin federal kayıtlar nedeniyle uzun süredir kamuoyunun gündeminde.

Trump’ın bazı destekçileri, hükümetin Epstein dosyalarında güçlü isimlerle bağlantıları ortaya çıkaracak belgeleri sakladığını savunuyor.

Trump ise Epstein’ın iddia edilen suçlarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını öne sürerek, herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığını belirtiyor.

Trump’ın Michigan ziyareti, yönetimin ABD’de üretimi ve istihdamı desteklediği mesajını öne çıkarma çabasının parçası olarak değerlendirildi. Michigan, yaklaşan 2026 seçim sürecinde kritik eyaletlerden biri olarak görülüyor.