3

Torun, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk; Büyük eseriniz CHP’nin yurdun dört bir yanından gelen seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığa olan bağımlılığımızla yolumuzda devam ediyoruz."