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CHP'li belediye başkanlarından Anıtkabir ziyareti 3 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinden Belediye Başkanı seçilen 250 isim ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e giren CHP'liler, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra CHP'li heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.