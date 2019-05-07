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Sanatçılar 'herşeyçokgüzelolacak' dedi 7 Mayıs 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" çağrısının ardından sanatçılar İmamoğlu'na destek mesajı vermeye başladı. İşte o mesajlar...
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