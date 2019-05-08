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Yer Hakkari: Görenler şaşkına döndü 8 Mayıs 2019, Çarşamba (İHA)

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan ve bisikletiyle sürekli köyleri gezen Ümit Bartın, yılan sürüsüyle karşılaştı.
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İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyüne giden öğretmen Ümit Bartın, dinlendiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.