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7 Kıtanın Güzeli belli oldu! 14 Mayıs 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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BODRUM'da düzenlenen Miss 7 Continents (7 Kıtanın Güzeli) Yarışması'nda, Finlandiya uyruklu Katarina Juselius, 'kraliçe' seçildi.
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Bodrum'da 1 haftadır kampta olan 20 yarışmacı, dün akşam, kentteki alışveriş merkezinde jüri karşısına çıktı.