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1919 metre Türk bayrağı ile şehir turu 14 Mayıs 2019, Salı DHA

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SAMSUN’da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, halkın omzunda şehir turuna çıkarıldı.
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı.