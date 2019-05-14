1919 metre Türk bayrağı ile şehir turu
1919 metre Türk bayrağı ile şehir turu
14 Mayıs 2019, Salı
DHA
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SAMSUN’da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, halkın omzunda şehir turuna çıkarıldı.
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı.
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Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle planlanan '19 Mayıs'ın 100'üncü yılında, Yürüyoruz Yolunda' temalı büyük halk yürüyüşü yapıldı.
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Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.