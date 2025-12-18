Mustafa Balbay'dan çarpıcı kulis: O Bakan görevden alınacak, yerine getirilecek isim belli!

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Meltem TV’ye konuk olduğu canlı yayında çarpıcı bir kulis aktardı.

Balbay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın getirileceği kulisini şu şekilde aktardı:

“Yaşananlarla birlikte içi boş bir kulis bilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Erdoğan'ın Hakan Fidan yerine İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı yaparak, şu anda MİT Başkanlığı yapan Kalın'ın MİT Başkanlığı gücünü de alıp Dışişleri Bakanlığı'nı da yürüterek Fidan'ın buradan alınması ve negatif enerjiyi azaltacağı konuşuluyor.

Çok konuşuluyor. Erdoğan'ın da yapmışken tam yapmak üzere bir çaba içerisinde olduğu söyleniyor. Bakanların hiçbiri rahat değil. Bu da bir yönetim biçimi. Yoksa zaten bir bakanlık, bir bakıma sekreterya.”