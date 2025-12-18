Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı: ‘İletişim Başkanlığı’nda çalışıyordu’ iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı uyuşturucu soruşturmasında Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildiği iddia edildi.
Gözaltına alınan İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve Mümine Sena Yıldız adliyeye sevk edilmeyerek serbest bırakıldı.
‘2 AY ÖNCESİNE KADAR İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA ÇALIŞIYORDU’ İDDİASI
Serbestiyet’in ulaştığı bilgilere göre Yıldız, iki ay öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda çalışıyordu.
Söz konusu durum hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.