Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı: ‘İletişim Başkanlığı’nda çalışıyordu’ iddiası

18.12.2025 21:11:00
Haber Merkezi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden olan Mümine Sena Yıldız’ın iki ay öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda çalıştığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı uyuşturucu soruşturmasında Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildiği iddia edildi.

Gözaltına alınan İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve Mümine Sena Yıldız adliyeye sevk edilmeyerek serbest bırakıldı.

‘2 AY ÖNCESİNE KADAR İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA ÇALIŞIYORDU’ İDDİASI

 

Serbestiyet’in ulaştığı bilgilere göre Yıldız, iki ay öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda çalışıyordu.

Söz konusu durum hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.

